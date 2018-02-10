موعد مباراة ستوك سيتي وبرايتون بمشاركة “رمضان صبحي” في الدوري الانجليزي اليوم السبت 10/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ستوك سيتي وبرايتون بمشاركة “رمضان صبحي” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق ستوك سيتي نظيره فريق برايتون في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي على ملعب بريطانيا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ستوك سيتي وبرايتون

ستُقام مباراة ستوك سيتي وبرايتون في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ستوك سيتي وبرايتون

ستكون مباراة ستوك سيتي وبرايتون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

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