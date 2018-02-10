موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الانجليزي اليوم السبت 10/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق مانشستر سيتي نظيره فريق ليستر سيتي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

ستُقام مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

ستكون مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / دانيلو

خط الوسط: فيرناندينيو / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / برناردو سيلفا / سيرخيو أغويرو

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