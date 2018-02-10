موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي اليوم السبت 10/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي، يستقبل فريق تولوز نظيره فريق باريس سان جيرمان في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز

ستُقام مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتولوز

ستكون مباراة باريس سان جيرمان وتولوز منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: توماس مونييه / ماركينيوس / كيمبيمبي / يوري بيرشيش

خط الوسط: أدريان رابيو / ماركو فيراتي / يوليان دراكسلر

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا / كيليان مبابي / نيمار جونيور

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