موعد مباراة بايرن ميونخ وشالكة في الدوري الألماني اليوم السبت 10/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بايرن ميونخ وشالكة في الدوري الألماني، يستقبل فريق بايرن ميونخ نظيره فريق شالكة في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة بايرن ميونخ وشالكة

ستُقام مباراة بايرن ميونخ وشالكة في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وشالكة

ستكون مباراة بايرن ميونخ وشالكة منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق بايرن ميونخ المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: سيفين أورلايش

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / ماتس هوميلس / نيكولاس سولي / ديفيد ألابا

خط الوسط: أرتورو فيدال / تياغو ألكانتارا / أريين روبن / توماس مولر / فرانك ريبيري

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي