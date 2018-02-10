موعد مباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الايطالي اليوم السبت 10/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق نابولي نظيره فريق لاتسيو في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي على ملعب سان باولو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة نابولي ولاتسيو

ستُقام مباراة نابولي ولاتسيو في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة نابولي ولاتسيو

ستكون مباراة نابولي ولاتسيو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

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