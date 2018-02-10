موعد مباراة أتلتيكو مدريد وملقا في الدوري الاسباني اليوم السبت 10/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أتلتيكو مدريد وملقا في الدوري الإسباني، يستقبل فريق ملقا نظيره فريق أتلتيكو مدريد في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي على ملعب لاروزاليدا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وملقا

ستُقام مباراة أتلتيكو مدريد وملقا في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وملقا

ستكون مباراة أتلتيكو مدريد وملقا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: خوانفران / ستيفان سافيتش / دييغو غودين / فيليبي لويس

خط الوسط: غابي فيرنانديث / كوكي / ساؤول نيغويز / يانيك فيريرا كاراسكو

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / دييغو كوستا

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