موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الاسباني اليوم السبت 10/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني، يستقبل فريق ريال مدريد نظيره فريق ريال سوسييداد في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد

ستُقام مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد

ستكون مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق أحمد الطيب هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ماركوس لورينتي / إيسكو / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو

خط الهجوم: كريم بنزيمة / كريستيانو رونالدو

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