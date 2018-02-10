موعد مباراة مصر المقاصة وجينيريشن فوت في الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 10/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مصر المقاصة وجينيريشن فوت في دوري أبطال أفريقيا، يستقبل فريق جينيريشن فوت السنغالي نظيره فريق مصر المقاصة في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي على ملعب الصداقة الدولي في العاصمة السنغالية داكار، وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

موعد مباراة مصر المقاصة وجينيريشن فوت

ستُقام مباراة مصر المقاصة وجينيريشن فوت في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر المقاصة وجينيريشن فوت

ستكون مباراة مصر المقاصة وجينيريشن فوت منقولة بشكل حصري عبر إذاعة الشباب والرياضة فقط.

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