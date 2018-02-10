موعد مباراة المصري البورسعيدي وجرين بافالوز في الدور التمهيدي في كأس الاتحاد الافريقي اليوم السبت 10/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة المصري البورسعيدي وجرين بافالوز في كأس الاتحاد الأفريقي، يستقبل فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق جرين بافالوز في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 2018 م.

موعد مباراة المصري البورسعيدي وجرين بافالوز

ستُقام مباراة المصري البورسعيدي وجرين بافالوز في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي وجرين بافالوز

ستكون مباراة المصري البورسعيدي وجرين بافالوز منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

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