أسطورة ليفربول: صلاح لديه القدرات اللازمة على مواصلة النجاح مع ليفربول

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تحدث الأسطورة ستيف ماكمانامان لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ونادي ريال مدريد الإسباني سابقاً اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي عن الفرعون المصري والنجم محمد صلاح، وذلك في ظل الأرقام القياسية التي حطمها محمد صلاح حتى هذه اللحظة مع فريق الريدز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت أكد ستيف ماكمانامان أن الفرعون المصري محمد صلاح لديه القدرات اللازمة من أجل مواصلة النجاح وتحطيم الأرقام القياسية مع فريق ليفربول في السنوات القليلة القادمة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النجم محمد صلاح يتطور بشكل سريع للغاية وملحوظ للجميع.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد ستيف ماكمانامان على أن الفرعون المصري محمد صلاح يُمكنه أن يُصبح مثل أساطير نادي ليفربول، وتحديداً كلاً من مايكل أوين وروبي فاولر حيث تمكن الأول من تسجيل 158 هدفاً مع فريق ليفربول من خلال مشاركته في 297 مباراة، فيما تمكن الثاني من تسجيل 183 هدفاً مع فريق الريدز من خلال مشاركته في 369 مباراة.

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