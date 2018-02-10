تعرف على تشكيلة الزمالك المتوقعة في مباراة اليوم أمام سموحة

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته في يوم أمس الجمعة الموافق لليوم التاسع من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك استعداداً لملاقاة مضيفه فريق سموحة في مساء اليوم السبت.

وتأتي هذه المباراة بين الفريقين في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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تشكيلة فريق الزمالك المتوقعة أمام سموحة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق / محمود علاء / محمود حمدي الونش / مؤيد العجان

خط الوسط: طارق حامد / معروف يوسف / عماد فتحي / عبد الله جمعة / محمد عنتر

خط الهجوم: نانا بوكو

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