خطوة هامة من إدارة المقاولون العرب قبل مواجهة الأهلي مرة أخرى

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قام مجلس إدارة نادي المقاولون العرب بخطوة في غاية الأهمية اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة من جديد بين فريق المقاولون العرب وبين نظيره فريق الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم السبت أكد محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب أنه قرر مضاعفة مكافأة الفوز، وذلك في حالة نجح فريق المقاولون العرب في تحقيق الانتصار على حساب فريق الأهلي في مساء يوم الإثنين المقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد محمد عادل على أن هذه الخطوة قد جاءت من أجل تحفيز جميع لاعبي فريق المقاولون العرب لتقديم مباراة قوية أمام فريق الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مستوى فريق المقاولون العرب في المباراة الماضية بين الطرفين في يوم الخميس الماضي لم يكن جيداً على الإطلاق.

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