موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري اليوم السبت 10/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق سموحة نظيره فريق الزمالك في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ستُقام مباراة الزمالك وسموحة في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

ستكون مباراة الزمالك وسموحة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة النيل للرياضة إضافة إلى كلاً من قناة أون سبورت وأيضاً قناة دي إم سي سبورت.

تشكيلة فريق الزمالك المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق / محمود علاء / محمود حمدي الونش / مؤيد العجان

خط الوسط: طارق حامد / معروف يوسف / عماد فتحي / عبد الله جمعة / محمد عنتر

خط الهجوم: نانا بوكو

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