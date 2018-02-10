موعد مباراة الفتح والشباب بمشاركة “محمد عبد الشافي” في الدوري السعودي اليوم السبت 10/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الفتح والشباب بمشاركة “محمد عبد الشافي” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الفتح نظيره فريق الشباب في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الفتح والشباب

ستُقام مباراة الفتح والشباب في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الفتح والشباب

ستكون مباراة الفتح والشباب منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات.

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