موعد مباراة الاتفاق والفيحاء بمشاركة “أحمد الشيخ” و”حسين السيد” في الدوري السعودي اليوم السبت 10/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الاتفاق والفيحاء بمشاركة “أحمد الشيخ” و “حسين السيد” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الاتفاق نظيره فريق الفيحاء في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الاتفاق والفيحاء

ستُقام مباراة الاتفاق والفيحاء في مساء اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والفيحاء

ستكون مباراة الاتفاق والفيحاء منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات.

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