مصادر صحفية إنجليزية تؤكد اقتراب كورتوا من ريال مدريد في الصيف المقبل

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كشفت مصادر صحفية إنجليزية اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي أن النجم البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي بات على مشارف الرحيل بنسبة كبيرة للغاية إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت المصادر إلى أن عقد حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا مع ناديه الحالي تشيلسي لم يتبقى فيه سوى موسم ونصف الموسم فقط لا غير، وهو ما يعني أن فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة سوف تكون حاسمة بالنسبة له إما من خلال تجديد عقده مع النادي اللندني أو الرحيل عن صفوف البلوز بمقابل مادي مرتفع.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز سوف يقع عليها الدور الأكبر من أجل حسم الصفقة، وخاصة في حالة تقديم عرض مغري ومناسب لإمكانيات حارس المرمى تيبو كورتوا، علماً بأن الأمر سوف يكون أيضاً في الوقت ذاته في غاية الصعوبة نظراً لأن تيبو كورتوا كان لاعباً سابقاً في صفوف نادي أتلتيكو مدريد.

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