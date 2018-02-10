ريال مدريد يواصل إصراره على ضم مهاجم بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي أن نادي ريال مدريد الإسباني لا يزال مصراً على التعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني في الميركاتو الصيفي المقبل.
حيث أشارت الصحيفة إلى أن بعض مسؤولي إدارة النادي الملكي قد اجتمعوا اليوم مع وكيل أعمال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وذلك من أجل محاولة التأثير على اللاعب من أجل الموافقة على الانتقال إلى صفوف النادي الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
ومن جانبه كان النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قد نفى تماماً منذ يومين شائعات رحيله عن قلعة أليانز أرينا في الصيف المقبل، وهو ما جعل إدارة نادي ريال مدريد تُحاول أن تقوم بإقناع وكيل أعماله بقيمة صفقة انتقاله إلى البيت الملكي
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