سيد عبد الحفيظ: المقاولون فريق مميز والفوز عليهم مرة أخرى مهم للغاية

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تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي عن المباراة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين نظيره فريق المقاولون العرب في مساء يوم الإثنين المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن فريق المقاولون العرب يُعتبر مميزاً للغاية ودائماً ما يُقدم مباريات قوية أمام جميع الأندية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فوز فريق الأهلي عليه مرة أخرى يُعد في غاية الأهمية وخاصة بعد تعثر فريق الإسماعيلي في هذه الجولة مما سوف يمنح المارد الأحمر فرصة رفع الفارق إلى خمسة عشر نقطة كاملة عن فريق الدراويش.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ على أن لقب الدوري المصري الممتاز لن يتم حسمه في حالة نجاح فريق الأهلي في الفوز على حساب فريق المقاولون العرب، وخاصة وأن مشوار المسابقة لا يزال طويلاً مما يجعل هناك إمكانية لتعثر فريق الأهلي في الأسابيع القادمة.

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