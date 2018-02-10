نجم موناكو يفتح الباب أمام إمكانية رحيله إلى كبار أوروبا

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قام النجم البرازيلي متوسط ميدان نادي موناكو الفرنسي اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي بفتح الباب أمام كل كبار القارة الأوروبية، وذلك بعد تصريحاته حول إمكانية رحيله عن صفوف نادي الإمارة الفرنسية في الميركاتو الصيفي المقبل.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت وتحديداً لصحيفة ميرور الإنجليزية، أكد النجم البرازيلي فابينيو أنه قضى أوقاتاً رائعة رفقة نادي موناكو في السنوات القليلة الماضية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يشعر بأن النهاية باتت قريبة للغاية وخاصة في ظل حاجته إلى خوض تحدي جديد في الموسم المقبل.

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وبناءً على هذه التصريحات سوف يعود كبار القارة الأوروبية من جديد إلى الصراع من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي، ويأتي على رأس الأندية الراغبة في ضمه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وأيضاً نادي ريال مدريد الإسباني إضافة إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، علماً بأن عقد النجم البرازيلي فابينيو يمتد مع نادي موناكو حتى صيف عام 2021م مما سوف يرفع من قيمة صفقة رحيله كثيراً.

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