توتنهام يحسم ديربي شمال لندن أمام أرسنال بفضل هدف وحيد من هاري كين

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حسم فريق توتنهام هوتسبير ديربي شمال لندن عقب فوزه الصعب على حساب ضيفه وجاره اللندني فريق أرسنال بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل هدف فريق توتنهام هوتسبير الوحيد في المباراة الهداف الإنجليزي المتألق هاري كين في الدقيقة التاسعة والأربعين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق توتنهام هوتسبير رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق أرسنال عند 45 نقطة في المركز السادس في الترتيب.

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