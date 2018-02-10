ميلان يُبدي رغبته جدياً في التعاقد مع نجم أولمبيك ليون

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي أن نادي ميلان الإيطالي قد أبدى رغبته جدياً في التعاقد مع النجم الهولندي ممفيس ديباي لاعب نادي أولمبيك ليون الفرنسي حالياً ولاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقاً.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي ميلان سوف تدخل في مفاوضات رسمية مع إدارة نادي أولمبيك ليون في الفترة القادمة، وذلك من أجل التعاقد بشكل رسمي مع النجم الهولندي ممفيس ديباي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن تألق النجم الهولندي اللافت رفقة ناديه الحالي أولمبيك ليون منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة هو ما جعل أعين نادي ميلان تلتفت إليه من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل، علماً بأنه في حالة تأهل نادي الروسونيري إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل سوف يُعزز من إمكانية حدوث الصفقة.

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