ميلان يواصل حصد النقاط بعد فوزه السهل على مضيفه سبال

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حقق فريق ميلان فوزاً سهلاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق سبال بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ميلان في المباراة كلاً من الإيطالي باتريك كوتروني في الدقيقة الثانية والدقيقة الخامسة والستين إضافة إلى الأرجنتيني لوكاس بيليا في الدقيقة الثالثة والسبعين والإيطالي فابيو بوريني في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق ميلان رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق سبال عند سبعة عشر نقطة في المركز الثامن عشر في الترتيب.

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