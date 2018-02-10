باتشواي يقود دورتموند إلى فوز صعب على ضيفه هامبورغ

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حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق هامبورغ بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بوروسيا دورتموند في المباراة كلاً من النجم البلجيكي ميتشي باتشواي في الدقيقة التاسعة والأربعين والألماني ماريو غوتزه في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق بوروسيا دورتموند رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما استقر رصيد فريق هامبورغ عند سبعة عشر نقطة في المركز السابع عشر في الترتيب.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً حقق فريق هوفنهايم فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق ماينز بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما حقق فريق اينتراخت فرانكفورت النتيجة ذاتها وذلك على حساب ضيفه فريق كولن، كما تعرض فريق باير ليفركوزن إلى خسارة مفاجئة على أرضه على يد ضيفه فريق هيرتا برلين بهدفين مقابل لا شئ، بينما حقق فريق هانوفر فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق فرايبورغ بهدفين مقابل هدف واحد.

وبالتالي رفع فريق هوفنهايم رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن في الترتيب، فيما رفع فريق اينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع في الترتيب، كما رفع فريق هيرتا برلين رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر في الترتيب، بينما رفع فريق هانوفر رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع في الترتيب.

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