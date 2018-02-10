الزمالك يواصل صحوته مع إيهاب جلال بعد فوزه الصعب على سموحة

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الزمالك يواصل صحوته مع إيهاب جلال بعد فوزه الصعب على سموحة
فريق الزمالك

واصل فريق الزمالك صحوته مع مديره الفني الكابتن إيهاب جلال بعد نجاحه في تحقيق انتصاراً صعباً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق سموحة بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وقد نجح في تسجيل هدف فريق الزمالك الوحيد في المباراة اللاعب الواعد محمد عنتر في الدقيقة الثانية والستين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق سموحة عند 35 نقطة في المركز الخامس في الترتيب.

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