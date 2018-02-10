الزمالك يواصل صحوته مع إيهاب جلال بعد فوزه الصعب على سموحة

Advertisements

واصل فريق الزمالك صحوته مع مديره الفني الكابتن إيهاب جلال بعد نجاحه في تحقيق انتصاراً صعباً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق سموحة بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وقد نجح في تسجيل هدف فريق الزمالك الوحيد في المباراة اللاعب الواعد محمد عنتر في الدقيقة الثانية والستين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

Advertisements

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق سموحة عند 35 نقطة في المركز الخامس في الترتيب.

إقرأ أيضاً: باتشواي يقود دورتموند إلى فوز صعب على ضيفه هامبورغ