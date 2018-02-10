ستوك سيتي يكتفي بالتعادل مع برايتون وسط وجود “رمضان صبحي” على مقاعد البدلاء

Advertisements

اكتفى فريق ستوك سيتي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق برايتون وسط تواجد النجم المصري رمضان صبحي على مقاعد البدلاء طوال دقائق اللقاء، وذلك في المباراة في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي على ملعب بريطانيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق ستوك سيتي في المباراة النمساوي شيردان شاكيري في الدقيقة الثامنة والستين، فيما سجل الهدف الوحيد لفريق برايتون في المباراة اللاعب خوسيه مينا في الدقيقة الثانية والثلاثين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

Advertisements

وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق ستوك سيتي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع فريق برايتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر في الترتيب.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً حقق فريق إيفرتون الفوز على حساب ضيفه فريق كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق فريق سوانزي سيتي الفوز على حساب ضيفه فريق بيرنلي بهدف وحيد مقابل لا شئ، كما حقق فريق وست هام يونايتد الفوز على حساب ضيفه فريق واتفورد بهدفين مقابل لا شئ.

وبالتالي رفع فريق إيفرتون رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع في الترتيب، فيما رفع فريق سوانزي سيتي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر في الترتيب، كما رفع فريق وست هام يونايتد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني عشر في الترتيب.

إقرأ أيضاً: الزمالك يواصل صحوته مع إيهاب جلال بعد فوزه الصعب على سموحة