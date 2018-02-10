أتلتيكو مدريد يواصل الضغط على المتصدر برشلونة بعد فوزه الصعب على ملقا

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أتلتيكو مدريد يواصل الضغط على المتصدر برشلونة بعد فوزه الصعب على ملقا
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واصل فريق أتلتيكو مدريد ضغطه على صاحب الصدارة فريق برشلونة عقب فوزه الصعب خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ملقا بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي ملعب لاروزاليدا بإقليم الأندلس.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق أتلتيكو مدريد في المباراة النجم الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق ملقا عند ثلاثة عشر نقطة في المركز الآخير في الترتيب.