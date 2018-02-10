باريس سان جيرمان يعود بالنقاط الثلاث من تولوز ويؤكد جاهزيته لريال مدريد

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عزز فريق باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي عقب فوزه الصعب خارج أرضه على حساب مضيفه فريق تولوز بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق باريس سان جيرمان في المباراة النجم البرازيلي نيمار جونيور في الدقيقة الثامنة والستين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق باريس سان جيرمان رصيده إلى 65 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما استقر رصيد فريق تولوز عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر في الترتيب.

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