فيديو: عبد الشافي يصنع هدفاً ويُساهم في فوز الفتح على الشباب

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حقق فريق الفتح فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق الشباب بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق الفتح في المباراة اللاعب عبد القادر الوسلاتي في الدقيقة التاسعة والأربعين وذلك من خلال صناعة بواسطة النجم المصري محمد عبد الشافي، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الفتح رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما استقر رصيد فريق الشباب عند 26 نقطة في المركز السابع في الترتيب.

ملخص مباراة الفتح والشباب بمشاركة “محمد عبد الشافي” و”عمرو بركات”

تصريحات النجم المصري عمرو بركات لاعب نادي الشباب بعد نهاية المباراة

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