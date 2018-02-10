فيديو: شاهد جميع أهداف الدوري المصري الممتاز يوم السبت 10/2/2018

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شهدت مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي إقامة مباراتين، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من عمر المسابقة، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم نتيجة كلاً من المباراتين إضافة إلى استعراض مباريات يوم الإثنين المقبل من الجولة ذاتها.

وفي أبرز مباراة اليوم نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار خارج أرضه على حساب مضيفه فريق سموحة بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن اللاعب محمد عنتر هو من سجل الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة الثانية والستين.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق سموحة عند 35 نقطة في المركز الخامس في الترتيب.

وفي أولى مباريات اليوم السبت حقق فريق الأسيوطي سبورت فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه فريق النصر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأسيوطي في محافظة بني سويف.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأسيوطي سبورت في المباراة كلاً من بنسون في الدقيقة الثالثة والعشرين وإٍسلام صيام في الدقيقة السابعة والثلاثين ومهند مصطفى لاشين في الدقيقة الثامنة والخمسين وإسحاق في الدقيقة الحادية والسبعين وعمر عبد الواحد كمال في الدقيقة الثانية والثمانين من ركلة جزاء، فيما سجل الهدف الوحيد لفريق النصر في المباراة اللاعب حجاج عويس في الدقيقة العشرين.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأسيوطي سبورت رصيده إلى تسعة وعشرين نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق النصر عند أربعة عشر نقطة فقط في المركز الآخير في الترتيب.

هذا وسوف تُستكمل مباريات الأسبوع الثالث والعشرون في يوم الإثنين المقبل، حيث يستقبل فريق طنطا نظيره طلائع الجيش، ومن ثم يستقبل فريق الأهلي نظيره فريق المقاولون العرب على ملعب القاهرة الدولي.

هدف محمد عنتر لاعب الزمالك في مرمى سموحة

أهداف مباراة الأسيوطي سبورت والنصر

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