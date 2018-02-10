قرار هام من مرتضى منصور بعد فوز الزمالك على سموحة

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اتخذ المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قراراً هاماً للغاية اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي، وذلك بعد فوز فريق الزمالك خارج أرضه على حساب مضيفه فريق سموحة بهدف وحيد مقابل لا شئ على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قرر المستشار مرتضى منصور صرف كافة المستحقات المالية لجميع لاعبي فريق الزمالك، وذلك بعدما تم تجميد كل المستحقات عقب تعثر فريق الزمالك في الآونة الأخيرة، إلا أن الانتصار الثاني على التوالي الذي حققه فريق الزمالك أعاد من جديد الهدوء والاستقرار إلى القلعة البيضاء.

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وعقب نهاية المباراة مباشرة شدد المستشار مرتضى منصور على أن أداء فريقه في هذه المباراة كان مميزاً للغاية، وخاصة وأن كافة اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على تحقيق الانتصار الثاني على التوالي بعد الفوز على حساب فريق طنطا في الأسبوع الماضي.

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