طلعت يوسف: الزمالك لا يستحق الفوز والحكم كان سيئاً

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قام الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بالتعليق اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي على الخسارة التي تعرض لها فريقه، والتي جاءت على يد ضيفه فريق الزمالك بهدف وحيد مقابل لا شئ في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات له عقب نهاية المباراة مباشرة أكد الكابتن طلعت يوسف أنه حزين للغاية بعد خسارة فريقه أمام فريق الزمالك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريقه لم يكن يستحق هذه الخسارة وخاصة في ظل الفرص الخطيرة التي سنحت لفريق سموحة طوال دقائق المباراة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن طلعت يوسف على أن تهاون لاعبي فريقه في بعض دقائق شوط المباراة الثاني كان أحد الأسباب وراء هذه الخسارة، مشيراً في ختام تصريحاته إلى أن حكم المباراة محمود عاشور كان سيئاً في بعض القرارات المؤثرة في المباراة.

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