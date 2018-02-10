مانشستر سيتي يستعرض قوته أمام ليستر وسوبر هاتريك لأغويرو

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حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه فريق ليستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر سيتي في المباراة كلاً من الإنجليزي رحيم ستيرلينغ في الدقيقة الثالثة إضافة إلى الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والذي أربعة أهداف لوحده وذلك في الدقيقة الثامنة والأربعين والدقيقة الثالثة والخمسين والدقيقة السابعة والسبعين والدقيقة التسعين، فيما سجل الهدف الوحيد لفريق ليستر سيتي المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي في الدقيقة الرابعة والعشرين.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 72 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق ليستر سيتي عند 35 نقطة في المركز الثامن في الترتيب، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

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