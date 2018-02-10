بايرن ميونخ يحسم القمة أمام شالكة ويُعزز موقعه في صدارة البوندسليغا

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حسم فريق بايرن ميونخ القمة عقب فوزه على حساب ضيفه فريق شالكة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بايرن ميونخ كلاً من البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة السادسة والألماني توماس مولر في الدقيقة السادسة والثلاثين، فيما سجل الهدف الوحيد لفريق شالكة في المباراة اللاعب فرانكو دي سانتو في الدقيقة التاسعة والعشرين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق بايرن ميونخ رصيده إلى 56 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما استقر رصيد فريق شالكة عند 34 نقطة في المركز السادس في الترتيب.

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