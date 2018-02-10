فيديو: الفيحاء يفرض التعادل على الاتفاق بمشاركة “أحمد الشيخ” و”حسين السيد”

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سقط فريق الاتفاق في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق الفيحاء بمشاركة كلاً من الثنائي المصري أحمد الشيخ وحسين السيد مع فريق الاتفاق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق الاتفاق في المباراة اللاعب فخر الدين بن يوسف في الدقيقة الخامسة والعشرين، فيما سجل هدف التعادل لمصلحة فريق الفيحاء اللاعب روني فيرنانديز في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق الاتفاق رصيده إلى عشرين نقطة في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما رفع فريق الفيحاء رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع في الترتيب.

ملخص مباراة الاتفاق والفيحاء بمشاركة “أحمد الشيخ” و”حسين السيد”

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