فيديو: المصري البورسعيدي يُكرم ضيفه جرين بافالوز برباعية نظيفة

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حقق فريق المصري البورسعيدي فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه فريق جرين بافالوز الزامبي بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي على ملعب بورسعيد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق المصري البورسعيدي كلاً من إسلام صلاح وبانسيه ومحمد كوفي وإسلام عيسى، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 2018 م.

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وبذلك وضع فريق المصري البورسعيدي قدماً ونصف في الدور الثاني التمهيدي من عمر المسابقة، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق المصري البورسعيدي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام حسن في هذه النسخة هو التأهل إلى دور المجموعات ومن ثم التفكير جدياً في المنافسة على اللقب الأفريقي.

الهدف الأول لفريق المصري البورسعيدي عبر اللاعب إسلام صلاح

الهدف الثاني لفريق المصري البورسعيدي عبر البوركيني بانسيه

الهدف الثالث لفريق المصري البورسعيدي عبر محمد كوفي

الهدف الرابع لفريق المصري البورسعيدي عبر إسلام عيسى

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