موناكو ينقض على وصافة الدوري الفرنسي بعد فوزه الكاسح على أنجيه

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حقق فريق موناكو فوزاً كاسحاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق أنجيه بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي على ملعب رايموند كوبا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق موناكو كلاً من لودوفيتش في الدقيقة العاشرة بالخطأ في مرماه وستيفان يوفيتيتش في الدقيقة الثلاثين والدقيقة الخامسة والستين وأندريا راجي في الدقيقة الحادية والسبعين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق موناكو رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما استقر رصيد فريق أنجيه عند 25 نقطة في المركز السابع عشر في الترتيب.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً حقق فريق بوردو فوزاً مثيراً على حساب ضيفه فريق أميان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما حقق فريق ديجون فوزاً مثيراً على حساب ضيفه فريق نيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما تعادل فريق غانغون سلبياً بدون أهداف أمام ضيفه فريق كُان، بينما تعرض فريق ميتز للخسارة خارج أرضه على يد ضيفه فريق مونبلييه بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وبالتالي رفع فريق بوردو رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع في الترتيب، فيما رفع فريق ديجون رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر في الترتيب، كما رفع فريق غانغون رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع في الترتيب، بينما رفع فريق كُان رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر في الترتيب، فيما رفع فريق مونبلييه رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس في الترتيب.

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