ريال مدريد يسحق ريال سوسييداد بخماسية في انتظار قمة دوري الأبطال

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حقق فريق ريال مدريد فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه فريق ريال سوسييداد بخمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم العاشر من شهر فبراير الحالي على سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد كلاً من الإسباني لوكاس فاسكيز في الدقيقة الأولى والألماني توني كروس في الدقيقة الرابعة والثلاثين إضافة إلى هاتريك شخصي للدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة السابعة والعشرين والدقيقة السابعة والثلاثين والدقيقة الثمانين، فيما سجل أهداف فريق ريال سوسيداد كلاً من جون في الدقيقة الرابعة والسبعين وإياراميندي في الدقيقة الثالثة والثمانين.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق ريال سوسيداد عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر في الترتيب.

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