قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم 26-5-2018: نهائي دورى الابطال على النايل سات بث مباشر

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تقام اليوم المباراة المرتقبه من جميع عشاق الكورة الاوربية حين يلاقي ريال مدريد الأسبانى حامل لقب دورى أبطال أوربا فريق ليفربول فى نهائي بطولة دورى أبطال أوربا وينظر جميع عشاق الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي أن يحمل صلاح كأس دوري الأبطال بعدما يقودهم لتحقيق اللقب السادس لفريق ليفربول اليوم، ومن خلال هذا التقرير سنقدم لكم توقيت مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بتوقيت مصر المحلي ، إلي جانب القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول.

وهزم نادي ليفربول الإنجليزي على فريق روما الإيطالي، بمجموع لقائي الذهاب والعودة 7-6 بينما هزم ريال مدريد منافسه نادي بايرن ميونخ في نصف النهائي، بمجموع المباراتين بنتيجة 4-3.

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الجدير بالذكر أن النادي الملكي فاز بآخر نستختين من دوري الأبطال، حيث خطف اللقب في موسم 2016 من أتليتكو مدريد بركلات الترجيح، بينما توج في العام 2017 على حساب السيدة العجوز ” يوفنتوس” وفاز بنتيجة 4-1.

محمد صلاح مستعد لنهائي دوري الأبطال في كييف

صرّح يورغن كلوب المدير الفني لليفر في مؤتمره الصحفي قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوربا: ” صلاح متعطش للنهائي، وهذا كل ما يحتاجه قبل أي نهائي أو أي مباراه لكرة القدم عموما”

وأضاف كلوب عن ميسي وكرستيانو: “ليونيل ميسي وكرستيانو يستحقا كل الاحترام والثناء لأن الثنائي استمر بهذه المستويات المميزة على مدار سنوات عديدة”

وسجل محمد صلاح 44 هدفًا هذا الموسي بالتساوي مع كرستيانو رونالدو ، واعترف كلوب أن على صلاح أن يستمر في هذا المستوى إذا ما أراد أن يُقارن مع رونالدو وميسي.

غيابات ريال مدريد أمام ليفربول في نهائي دوري الأبطال

تشهد دكة بدلاء ريال مدريد وفرة من النجوم، بعد تأكد عدم وجود غيابات للنادي الملكي مع عودة كرستيانو رونالدو وكارفخال من إصابتهما، ليخوض الميرنجي المباراة بالقائمة الكاملة دون غيابات.

غيابات ليفربول أمام مدريد في نهائي دوري الأبطال

يعاني ليفربول من عدة غيابات حتى بعد عودة قائد خط النصف إيمري كان، بينما يظل ريان بروستر وجويل ماتيب وجو جوميز غائبين عن النهائي بسبب الإصابة.

التشكيلة المتوقعة لليفربول في نهائي دوري الأبطال

من المقرر ان تكون تشكيلة مباراة ليفربول كالمعتاد بدون تغيريات جذرية على طريقة 4-3-3، ويشارك حسب المراكز.

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

خط الدفاع: آندرو روبرتسون (ظهير أيسر) – فيرجل فان دايك (مدافع) – ديان لوفرين (مدافع) – ترينت أليكساندر أرنولد ( ظهير أيمن).

خط الوسط: جيمس ميلنر – جوردان هندرسون- فينالدوم

خط الهجوم: ماني – فيرمينيو – محمد صلاح

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

من المقرر ان تكون تشكيلة مباراة ريال مدريد كالمعتاد بدون تغيريات جذرية حيث يسعى زين الدين زيدان بتدعيم الدفاع نظرًا لقوة هجوم فريق الريدز ومحمد صلاح خصوصا في الهجمات المرتدة،ويشارك حسب المراكز.

حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: مارسيلو – راموس – رافائيل فاران – كارفخال.

خط الوسط: توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش – إيسكو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – بنزيما.

موعد وتوقيت مباراة ليفربول ريال مدريد اليوم فى دورى ابطال اوروبا والقنوات الناقلة لها

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني، نظيره فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، اليوم السبت 26-5-2018 على ملعب “كييف الأوليمبي” في الساعة 8:45 مساءً، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

من المقرر ان يكون موعد مباراة محمد صلاح ليفربول و ريال مدريد اليوم السبت الموافق 26/5/2018 في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة وفي تمام العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت السعودية مع العلم انه ستنقل المباراة مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الايطالى والدوريات الايطالية.

وقد كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن هوية حكم مباراة ريال مدريد الأسباني وليفربول الإنجليزي ، معلنين أن الدولي الصربي ميلوراد مازيتش هو من سيتولى إدارة المواجهة النارية بين الفريقين ، ويتميز الصربي شاكير بقوة شخصيته في الملعب وقدراته الفنية الكبيرة وسط الملعب وإدارة المباريات بشكل متزن.

والجدير بالذكر أن أن مازيتش سبق وأن تولى التحكيم في كأس العالم 2014 في مباراة ألمانيا والبرتغال (4 – صفر) في الدور الأول واحتسب ركلتين جزائيتين لصالح المانشافت، ثم طرد مدافع البرتغالي بيبي قبل نهاية الشوط الأول، مما أثار غضب النجم كريستيانو رونالدو.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول فى دورى الأبطال وتردداتها على النايل سات والأقمار الأخرى

تذاع المباراة حسبما أعلنت القناة الأثيوبية الثالثة عن نقل المباراة ETV3، حيث يبدأ البث في التاسعة إلا ربع، وكذلك تذاع على نفس الباقة بقناة EBC1 من خلال التردد 11512 عمودي 27500.

قنوات على أقمار أخرى..

قناة Idman.

التردد : 11169 أفقي.

معدل الترميز : 20400.

القمر : AzerSpace 46°E.

قناة Negaah Tv.

التردد : 11231 عمودي.

معدل الترميز : 27500.

القمر : Afghansat 48°E.

قناة 3 Sport.

التردد : 11293 عمودي.

معدل الترميز : 27500.

القمر : Afghansat 1.

بطاقة المباراة

المناسبة : نهائي دوري أبطال أوربا.

طرفى اللقاء : ريال مدريد الاسبانى وليفربول الإنجليزي.

توقيت المباراة : فى تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

حكم المباراة : الدولي الصربي ميلوراد مازيتش.

القنوات الناقلة للمباراة : بى أن سبورت HD1.

ملعب المباراة : الملعب الأوليمبي في العاصمة “كييف”.