موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون بمشاركة “محمد صلاح” في الدوري الانجليزي اليوم الاحد 11/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون بمشاركة “محمد صلاح” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق ساوثهامبتون نظيره فريق ليفربول في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب سانت ماري، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون

ستُقام مباراة ليفربول وساوثهامبتون في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون

ستكون مباراة ليفربول وساوثهامبتون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

خط الدفاع: جاي غوميز / فيرجيل فان دايك / جويل ماتيب / روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون / إيمري كان / جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو