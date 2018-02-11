موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي اليوم الاحد 11/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق نيوكاسل يونايتد نظيره فريق مانشستر يونايتد اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب سانت جيمس بارك، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد

ستُقام مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد

ستكون مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق علي محمد علي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / كريس سمالينغ / فيل جونز / أشلي يونغ

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / أليكسيس سانشيز / بول بوغبا / أنطوني مارسيال

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

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