موعد مباراة إنتر وبولونيا في الدوري الايطالي اليوم الاحد 11/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق إنتر نظيره فريق بولونيا اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة إنتر وبولونيا

ستُقام مباراة إنتر وبولونيا اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبولونيا

ستكون مباراة إنتر وبولونيا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق عصام الشوالي هو معلق المباراة.

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