موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الاسباني اليوم الاحد 11/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني، يستقبل فريق برشلونة نظيره فريق خيتافي في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي

ستُقام مباراة برشلونة وخيتافي في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي

ستكون مباراة برشلونة وخيتافي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

قائمة فريق برشلونة في مواجهة خيتافي

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / جوردي ألبا / لوكاس دين / سيرجي روبيرتو / أليكس فيدال / يري مينا

خط الوسط: فيليبي كوتينيو / باولينيو / إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / أندريس إنييستا / عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي

خط الهجوم: لويس سواريز / باكو ألكاسير

تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / يري مينا / لوكاس دين

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / باولينيو / أندريس إنييستا

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز

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