خطوة هامة من إدارة الأسيوطي قبل مواجهة الأهلي

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قام مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي بخطوة في غاية الأهمية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة المقبلة التي سوف تجمع بين فريق الأسيوطي سبورت وبين نظيره فريق الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة اليوم الأحد، أكد الكابتن هادي خشبة مدير الكرة بنادي الأسيوطي سبورت أنه قد تم صرف مكافآت إجادة لكل لاعبي فريق النصر بعد الفوز الكبير على حساب فريق النصر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وأيضاً كنوع من التحفيز لكافة اللاعبين لفريق الأسيوطي سبورت قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق الأهلي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن هادي خشبة على أن الكابتن علي ماهر يُعتبر واحداً من أفضل المدربين في كرة القدم المصرية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يقوم بصرف الأموال الطائلة على نفسه من أجل الحصول على كافة الخبرات اللازمة في عالم التدريب.

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