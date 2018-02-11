الزمالك يرصد رقماً قياسياً من أجل ضم نجم جديد في الصيف المقبل

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد رصد رقماً قياسياً، وذلك من أجل التعاقد مع نجم جديد في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد رصد مبلغاً وصلت قيمته إلى مليون و500 ألف دولار، وذلك من أجل التعاقد مع مهاجم أفريقي من الطراز الرفيع خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
كما أضافت التقارير أيضاً أن هذه الخطوة سوف تأتي في إطار اقتراب نادي الزمالك من التخلي عن المهاجم المصري باسم مرسي في نهاية الموسم الحالي بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ للغاية في الآونة الأخيرة، وإضافة لذلك أيضاً بسبب احتمالية التفريط في أحد المهاجمين المتواجدين حالياً مع الفريق وهما كلاً من نانا بوكو وأيضاً كاسونجو كابونجو.
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