أحمد أيوب: نُعاني من الغيابات الكثيرة ومواجهة المقاولون مرة أخرى أمر صعب

Advertisements

تحدث الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي عن المباراة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين نظيره فريق المقاولون العرب في مساء يوم غداً الإثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأحد للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن أحمد أيوب أن فريق الأهلي يُعاني من الغيابات الكثيرة في صفوفه قبل خوض هذه المباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري قد اعتاد دائماً على إيجاد الحلول المناسبة لهذه الغيابات المؤثرة.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن أحمد أيوب على أن مواجهة فريق المقاولون العرب للمرة الثانية في ظرف أربعة أيام فقط يُعتبر أمراً في غاية الصعوبة، وخاصة وأن فريق المقاولون العرب سوف يسعى إلى رد اعتباره والظهور بشكل جيد بعد الخسارة في المباراة الأولى بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

إقرأ أيضاً: الزمالك يرصد رقماً قياسياً من أجل ضم نجم أفريقي في الصيف المقبل