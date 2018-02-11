محمد عواد يكشف عن مستقبله مع الدراويش وطموحاته الشخصية

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تحدث النجم الواعد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي عن مستقبله داخل قلعة الدراويش، إضافة إلى طموحاته الشخصية سواء في الموسم الحالي رفقة فريق الإسماعيلي أو حتى بعد نهاية الموسم الحالي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد أكد النجم محمد عواد أن هدفه الرئيسي في الوقت الحالي وفي الفترة المقبلة هو الظهور بمستوى ثابت في كل المباريات مع فريق الإسماعيلي، وذلك حتى ينجح في إثبات أحقيته في التواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم محمد عواد على أن لقب الدوري المصري الممتاز قد تم حسمه بنسبة كبيرة للغاية لمصلحة فريق الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يسعى إلى الفوز بلقب كأس مصر مع فريق الدراويش في الموسم الحالي.

أما عن مستقبله داخل قلعة الدراويش عقب نهاية الموسم الحالي، فقد أكد النجم محمد عواد أن هدفه الأساسي ليس هو الرحيل إلى صفوف النادي الأهلي أو حتى نادي الزمالك، وذلك نظراً لكونه يرغب في خوض تجربة الاحتراف في القارة الأوروبية وتحديداً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيراً إلى أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان ليس لديه أي مانع على الإطلاق حول هذه الخطوة.

ومن جانبها كانت العديد من التقارير الصحفية المصرية قد أشارت في الآونة الأخيرة إلى أن اسم النجم محمد عواد سوف يكون من ضمن أبرز الأسماء المنضمة إلى معسكر المنتخب الوطني المصري في شهر مارس المقبل، وذلك في إطار تحضيرات أحفاد الفراعنة من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وكان النجم محمد عواد قد تعرض إلى الإصابة رفقة فريق الإسماعيلي في مباراته الماضية أمام فريق الداخلية، وبالتالي سوف يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع قادمة وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفرصة لا تزال أمامه قائمة من أجل العودة من جديد سريعاً في أجواء المباريات قبل انطلاقة معسكر المنتخب.

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