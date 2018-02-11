إشبيلية يُعزز آماله الأوروبية بعد فوزه الصعب على جيرونا

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عزز فريق إشبيلية آماله الأوروبية عقب فوزه الصعب على حساب ضيفه فريق جيرونا بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس.

وقد نجح في تسجيل هدف فريق إشبيلية اللاعب بابلو سارابيا في الدقيقة السادسة والأربعين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق إشبيلية رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق جيرونا عند 31 نقطة في المركز التاسع في الترتيب.

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