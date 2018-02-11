بايرن ميونخ يستعد لتقديم عرض رسمي من أجل ضم نجم برشلونة

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي أن نادي بايرن ميونخ الألماني يستعد إلى تقديم عرض رسمي في الفترة المقبلة إلى نادي برشلونة الإسباني، وذلك من أجل التعاقد مع حارس مرماه البديل وهو الهولندي ياسبر سيليسن في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي بايرن ميونخ معجبة للغاية بُقدارت حارس المرمى الهولندي الواعد ياسبر سيليسن، وذلك على الرغم من كونه مجرد حارس المرمى الاحتياطي مع الفريق الكتالوني منذ مطلع الموسم، إلا أن المباريات القليلة التي شارك فيها حارس المرمى الهولندي وتحديداً في مسابقة كأس ملك إسبانيا قد أثبتت موهبته في مركز حراس المرمى.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن العائق الأبرز أمام نادي بايرن ميونخ من أجل إتمام هذه الصفقة سوف يكون الشرط الجزائي في عقد النجم الهولندي مع ناديه الحالي برشلونة، حيث تصل قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم ياسبر سيليسن مع نادي برشلونة إلى مبلغ 60 مليون يورو.

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