البدري يُعلن عن قائمة الأهلي في مواجهة المقاولون وسط غيابات عديدة

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أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي عن قائمة فريقه، والتي تستعد لخوض المباراة المقبلة أمام فريق المقاولون العرب في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين الفريقين في مساء يوم غداً السبت على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة وتحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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قائمة فريق الأهلي في مواجهة المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي

خط الدفاع: أحمد فتحي / أيمن أشرف / صبري رحيل / محمد عبد المنعم / محمد نجيب

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / وليد سليمان / عبد الله السعيد / جونيور أجايي / إسلام محارب / باكا / أكرم توفيق / محمد شريف / أحمد حمودي / كريم نيدفيد

خط الهجوم: صلاح محسن / وليد أزارو

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