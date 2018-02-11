دروجبا: صلاح لاعب كبير وأنصحه بالبقاء في إنجلترا

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تحدث الأسطورة الإيفوارية ديدييه دروجبا نجم نادي تشيلسي الإنجليزي سابقاً اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي عن الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي حالياً، وذلك في ظل المستوى المبهر الذي يُقدمه النجم المصري في الموسم الحالي في الملاعب الإنجليزية.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد وتحديداً إلى صحيفة ذا صن الإنجليزية، أكد النجم الإيفواري ديدييه دروجبا أن الفرعون المصري محمد صلاح يُعتبر لاعباً كبيراً منذ أن كان في صفوف نادي تشيلسي قبل أربعة أعوام من الآن، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن السبب الرئيسي وراء تألقه مع نادي ليفربول هو الألماني يورغن كلوب مدرب فريق الريدز بعكس ما كان عليه الحال في نادي تشيلسي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً نصح النجم الإيفواري السابق ديدييه دروجبا الفرعون المصري محمد صلاح بعدم الرحيل إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في السنوات القادمة، متمنياً أن يبقى في المستقبل مع نادي ليفربول وخاصة وأنه بات واحداً من أعمدة النادي الرئيسية مما يجعله مرشحاً لكي يكون قائداً لنادي ليفربول في المستقبل.

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